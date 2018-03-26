Анкара не даст действовать силам, которые мешают вступлению Турции в ЕС - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара не даст действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Болгарию, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

"В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в отличие от Турции ЕС не выполнил своих обещаний.

"ЕС не предоставил Турции обещанные 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев", - сказал Эрдоган.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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