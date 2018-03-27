Президенты Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что стороны также обсудили развитие двусторонних отношений и региональные вопросы.

Отметим, что предыдущий телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 8 февраля, в ходе которого стороны обсудили операцию «Оливковая ветвь».

18 марта ВС Турции и Свободная сирийская армия освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.