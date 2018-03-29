В Турции совершено нападение на военных, есть раненные

БАКУ /Trend/ - В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции в результате обстрела террористами РПК автомобильного конвоя получили ранения шесть военнослужащих ВС Турции, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, после инцидента ВС Турции приступили к локальной операции по ликвидации террористов.

Сообщается, что, все раненые были доставлены в военный госпиталь. О других деталях инцидента не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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