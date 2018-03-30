Турция осудила Израиль за применение силы в секторе Газа

30 марта 2018 23:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции выступил с решительным осуждением применения армией Израиля силы против жителей сектора Газа, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"Турция решительно осуждает непропорциональное применение силы Израилем против мирных демонстрантов. Израиль должен незамедлительно прекратить применение силы по отношению к мирным демонстрантам. В противном случае будет иметь место еще большая нэскалация напряженности в регионе", - сказано в заявлении.

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