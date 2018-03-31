Анкара не остановит антитеррористические операции в регионе – премьер-министр Турции

БАКУ /Trend/ - Анкара не прекратит проведение антитеррористических операций в регионе, которые направлены на обеспечение национальной безопасности Турции, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, пишут в субботу турецкие СМИ.

По словам премьер-министра, эти операции осуществляются в рамках международного права и ни одна страна не вправе обвинять Турцию в их проведении.

Относительно ожидаемой военной операции в иракском Синджаре, Йылырым отметил, что если армия Ирака не сможет обеспечить безопасность у своих границ, то Турция рано или поздно приступит к военным операциям в этом районе.

Отметим, что ранее президент Турции заявил, что ВС Турции могут начать военные операции в Иракском Синджаре против РПК.

ВС Турции 29 марта очистили от боевиков террористической организации РПК населенные пункты Карукр и Кани Раш, расположенные на севере Ирака на границе с турецкой провинцией Хаккари.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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