Страны не должны делать различий между террористическими организациями – Эрдоган

4 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны не должны делать различий между террористическими организациями, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии, прошедшего при участии президентов России и Ирана - Владимира Путина и Хасана Рухани.

Эрдоган отметил, что Турция готова восстановить инфраструктуру во всех освобожденных от террористов территориях Сирии.

По словам президента, во всех местах где ВС Турции завершили военные операции, обеспечена безопасность.

Глава государства отметил, что в военных столкновениях в Сирии больше всего теряет народ Сирии, и мы как страны гаранты должны содействовать решению сирийского кризиса.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялось трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани

Напомним, что основной темой саммита являлась урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, что для участия в саммите в Турции, накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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