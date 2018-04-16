Оппозиция Турции проведет акции протеста во всех провинциях страны

16 апреля 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Народная республиканская партия Турции (СНР) проведет во всех провинциях Турции акции протеста против продления чрезвычайного положения в стране, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что акции протеста начнутся сегодня, 16 апреля в 12:00 по местному времени.

Отметим, что ранее Народная республиканская партия Турции (СНР) потребовала от правительства отмены режима чрезвычайного положения.

Вице-премьер Бекир Боздаг сказал ранее, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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