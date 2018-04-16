НАТО осознает важность Турции – Генсек

16 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - НАТО осознает важность Турции в качестве союзного государства, сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Анкаре во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Столтенберга НАТО и Турция всегда оказывали взаимную поддержку, и отношения между Анкарой и НАТО находятся на высшем уровне.

Столтенберг также поблагодарил Турцию за поддержку в ходе воздушных операций в Сирии.
Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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