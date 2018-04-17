Главы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

17 апреля 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Сирии во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции, распространенной во вторник.

В сообщении отмечается, что стороны обменялись мнениями по урегулированию сирийского кризиса.

О других деталях переговоров не сообщается.

Отметим, что накануне президент Эрдоган провел телефонный разговор с лидерами ряда стран.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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