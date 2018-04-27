МИД Турции объяснил госсекретарю США, почему закупают российский ЗРК С-400

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео объяснил ему, почему Турция закупает российские ЗРК С-400, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Помпео только назначен на должность госсекретаря, и поэтому не знал причины закупки российских С-400.

«Турция ранее хотела закупить американский ЗРК "Патриот", но США отказались продавать его, и нам пришлось обратиться к России», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня в Брюсселе состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, что в декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Как заявлял журналистам замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки С-400 перенесены на более ранний срок, чем это было предусмотрено контрактом, и начнутся в июле 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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