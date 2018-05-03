Правящая партия Турции официально выдвинула кандидатуру Эрдогана на президентских выборах

3 мая 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента на выборах, которые пройдут 24 июня. Об этом говорится в сообщении ПСР, распространенном в четверг.

Отмечается, что кандидатура Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента поддерживается и оппозиционной Партией национального движения (MHP).

24 июня в Турции состоятся также парламентские выборы.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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