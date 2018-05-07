Турция намерена увеличить товарооборот с Сербией до 5 млрд долларов - Эрдоган

7 мая 2018 20:26 (UTC+04:00)

Товарооборот между Турцией и Сербией в 2017 достиг более одного миллиарда долларов, но наша цель - 5 миллиардов. Об этом в понедельник во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Проект автомобильной дороги Белград-Сараево является проектом дружбы и согласия. Мы не можем не забыть ту поддержку, которую оказала нам Сербия в борьбе с FETÖ. Мы предоставляем возможность десяткам сербов обучаться в турецких университетах.

Президент Турции отметил, что есть некоторые, кто обеспокоен деятельностью двух стран на Балканах. Эрдоган добавил, что вместо того, чтобы заниматься пустыми делами, нужно сосредоточиться на вопросах, которые способствуют миру и стабильности на Балканах.

Отметим, что президент Черногории Александр Вучич находится с официальным визитом в Турции.

Ранее Вучич на пресс-конференции в Белграде заявил о своем намерении посесить с официальным визитом Турцию.

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Azernews Newspaper
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