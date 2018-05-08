Президент Турции может провести встречу с кандидатом на пост президента от оппозиции

8 мая 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с кандидатом на пост президента от оппозиционной Народно республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже, пишут во вторник турецкий СМИ.

Сообщается, что Эрдоган может принять Инжде не в президентской резиденции, а в здании правящей партии Справедливости и развития (ПСР).

Отметим, что накануне Инжде обратился к Эрдогану, с просьбой о встречи один на один. Напомним, что 4 мая текущего года CHP официально выдвинула кандидатуру Индже на президентские выборы в Турции, которые состоятся 24 июня текущего года.

Напомним, что в парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, партия ПСР набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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