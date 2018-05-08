Турция открыла все военные архивы для исследования событий 1915 года – Эрдоган

8 мая 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция открыла все свои военные архивы для исследования событий 1915 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Как подчеркнул Эрдоган, после открытия турецких архивов, если кто-то осмелиться заявлять о так называемом «геноциде армян», то пусть попробует доказать это, основываясь на фактах.

«В истории Турции не было ни какого «геноцида» в отношении армян», - сказал Эрдоган.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Турции может провести встречу с кандидатом на пост президента от оппозиции
Турция 10:10
Премьер Турции уверен в полной победе правящей партии на выборах
Турция 7 мая 09:19
Турецкая оппозиция ничего не сможет дать народу - Эрдоган
Турция 4 мая 17:48
Турция еще не завершила операцию в сирийском Африне – Эрдоган
Турция 4 мая 09:43
Турция может перейти к национальной валюте в торговле с Китаем – Эрдоган
Бизнес 4 мая 09:32
Правящая партия Турции официально выдвинула кандидатуру Эрдогана на президентских выборах
Турция 3 мая 13:15
Эрдоган пригласил корейских инвесторов принять участие в строительстве судоходного канала в Стамбуле
Бизнес 2 мая 12:39
Турция окажет поддержку развитию турсектора в Узбекистане – Эрдоган
Туризм 30 апреля 15:14
Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности – Эрдоган
Турция 30 апреля 15:06
Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном – Эрдоган
Турция 29 апреля 14:33
Эрдоган: Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна
Турция 28 апреля 11:46
Досрочные выборы в Турции востребованы турецким народом - Эрдоган
Турция 27 апреля 13:07
Правящая партия Турции проведет акции поддержки выборов почти в 60 провинциях
Турция 26 апреля 15:45
Азербайджан и Турция будут развивать отношения во всех сферах - Эрдоган
Турция 25 апреля 16:23
Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган
Турция 25 апреля 15:59
МИД Турции напомнило Трампу об уничтожении свыше 500 тысяч мусульман со стороны армян
Турция 25 апреля 09:48
Президент Турции посетит Узбекистан
Турция 24 апреля 14:06
В истории не было «геноцида армян» - спикер парламента Турции
Турция 23 апреля 16:50