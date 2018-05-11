Армения претендует на турецкие земли - премьер-министр Турции

11 мая 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения претендует на турецкие земли, при этом Турция не враждует ни с одной страной, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

«Армения по-прежнему вражески настроена против Турции», - сказал Йылдырым.

Премьер-министр отметил, что если Армения перестанет предъявлять какие либо претензии в отношении Турции и на самом деле искренне желает открыть новую страницу в отношениях с Турцией, то Анкара может рассмотреть эти предложения.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий.

Напомним, что первого марта 2018 года Армения заявила об аннулировании протоколов о нормализации армяно-турецких отношений.

Протоколы о нормализации отношений между двумя странами были подписаны главами МИД Турции и Армении 10 октября 2009 года, но так и не были ратифицированы.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу, Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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