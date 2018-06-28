Полиция Стамбула проводит рейды

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит в трех районах города рейды против наркоторговцев, говорится в сообщении городского управления полиции.

Рейды начались в 05:30 по местному времени и проводятся по 45 адресам.

В рамках рейдов задержаны 53 человека, среди которых также женщины.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых также иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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