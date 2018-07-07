В Турции наступил новый политический период - премьер

БАКУ /Trend/ - С переходом на президентскую форму правления в Турции наступил новый политический период, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что с переходом на президентскую форму правления Турция будет уделять особое внимание развитию демократии.

«В течение 16 лет Партия справедливости и развития (ПСР) служила интересам народа и после этого также будет служить интересам народа», - сказал Йылдырым.

Напомним, что это было последнее заявление Йылдырыма в качестве премьер-министра Турции. Новый состав кабинета министров будет утвержден 9 июля.

Отметим, что 4 июля Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщений YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок Партии справедливости и развития (ПСР) набрал 42,56 процента, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента, Народная республиканская партия - 22,65 процента, «İyi Parti» - 9,96 процента, HDP - 11,70 процента, SP - 1,23 процента и «Vatan Partisi» - 0,23 процента голосов.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 49, CHP -146, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партии SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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