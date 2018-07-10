Назначен новый начальник генштаба Турции

БАКУ /Trend/ - В связи с назначением начальником Генерального штаба генерала армии Хулуси Акара Министром обороны Турции, на освободившееся место был назначен командующий сухопутными войсками генерал армии Яшар Гюлер.

Напомним, что вчера Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, которой станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.

Должность премьер-министра в новом кабинете в связи с переходом на президентскую систему упразднена.

Как сообщил Эрдоган, выступая перед журналистами, вице-президентом Турции назначен Фуат Октай, который ранее возглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу, министра внутренних дел — Сулейман Сойлу, министра юстиции — Абдульхами Гюль.

Министром обороны назначен бывший глава генштаба Хулуси Акар, министром финансов и казначейства — Берат Албайрак, возглавлявший ранее минэнерго страны. Министром энергетики и природных ресурсов назначен Фатих Дёнмез, министром торговли — Рухсар Пекджан.

Отметим, что 9 июля состоялась инаугурация президента Эрдогана.

В церемонии участвовали главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.