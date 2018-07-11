Генштаб Турции заявил о ликвидации около 30 опорных пунктов террористов РПК на севере Ирака

11 июля 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили 28 опорных пунктов террористов РПК в рамках операции проводимой на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что операция по ликвидации опорных пунктов террористов проводились в районах Авашин, Байсан и Зап.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической организации РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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