Эрдоган подписал седьмой указ после перехода к президентской форме правления

15 июля 2018 18:43 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган после перехода страны на президентскую форму правления подписал в воскресенье седьмой указ, направленный на структурные преобразования в государственных органах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на местные СМИ.

Согласно указу, Генштаб ВС Турции передан в подчинение министерства национальной обороны. В эпоху парламентской республики глава Генштаба подчинялся премьер-министру. Форма правления в Турции официально сменилась на президентскую после инаугурации Эрдогана 9 июля.

Кроме того, вице-президенты, министр национального образования и министр финансов и казначейства вошли в состав Высшего военного совета Турции. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) и Управление по делам диаспоры и соотечественников перешли в ведение министерства культуры и туризма. При министерстве внутренних дел создано Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Теперь заседания Совета национальной безопасности (СНБ) будут проводиться раз в два месяца по инициативе президента. В случае отсутствия на них главы государства председательствовать на заседании СНБ будет вице-президент.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась 9 июля, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции произошло землетрясение
Турция 00:03
Эрдоган и Путин договорились о встрече на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Турция 14 июля 22:37
Движение Гюлена представляет опасность для всех тюркоязычных стран
Турция 14 июля 14:23
С переходом на президентскую форму правления Турция станет еще сильнее
Турция 14 июля 13:52
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия 14 июля 13:31
Туркменистан ведет переговоры с Турцией и Европой об аренде транспондеров своего спутника связи
ИКТ 14 июля 09:16
Лента новостей
Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35
США 19:34
Завтра в большинстве районов республики ожидаются осадки, а какая погода будет в Баку
Общество 18:22
В Кабуле террорист-смертник атаковал здание министерства
В мире 17:43
Новые подробности по делу о покушении на главу ИВ Гянджи
Азербайджан 16:33
Военные Израиля атаковали палестинцев, пускавших через границу горящие шары
В мире 16:23
В Баку провалилась дорога (ФОТО)
Происшествия 15:25
В пригороде Баку горит торговый центр «Рияд»
Происшествия 14:28
В связи с событиями в Гяндже арестованы уже 22 человека
Происшествия 13:57
На юге Ирака седьмой день продолжаются антиправительственные акции протеста
В мире 12:47