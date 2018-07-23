МВД Турции сообщило об уничтожении 40 террористов

БАКУ /Trend/ - В рамках операций, проводимых против Рабочей партии Курдистана (РПК), на территории Турции на прошлой неделе были уничтожены 40 террористов. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, распространенном в понедельник.

Операции проводились в восточных провинциях страны.

В ходе операций также было изъято свыше ста единиц огнестрельного оружия и ручных гранат.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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