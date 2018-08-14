Турция откажется от американских стройматериалов в ответ на санкции

14 августа 2018 20:50 (UTC+04:00)

Власти Турции откажутся от использования американских стройматериалов в ответ на санкции США, заявил министр охраны окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.

"Отныне во всех работах по строительству, проводимых министерством, не будут использованы стройматериалы американского производства. Подобное решение принято в ответ на спекуляции американских властей с курсами валют", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министра.

Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы над дорожной картой, которая окажет существенное влияние на рынок недвижимости Турции. "Ведущие представители сферы недвижимости предприняли похвальные шаги для поддержки граждан после попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Аналогичная поддержка будет оказана и сейчас, в ответ на экономическую блокаду нашей страны, гражданам предоставят возможность приобретать жилье по доступным ценам", - добавил турецкий министр.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции освободили до суда двух греческих военных
Турция 21:18
Коалиция США отказалась признавать победу над ИГ
США 20:35
Китай обратился в ВТО из-за пошлин США на солнечные батареи
Китай 19:07
США презентуют бизнесменам Кыргызстана программу преференций ВСП
Кыргызстан 17:06
Госнефтефонд Азербайджана может пересмотреть инвестпортфель на фоне ситуации в Турции и РФ
Бизнес 15:13
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
Лента новостей
В Турции освободили до суда двух греческих военных
Турция 21:18
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 20:58
В Китае произвели нержавеющую сталь толщиной в 0,02 мм
Китай 20:36
Коалиция США отказалась признавать победу над ИГ
США 20:35
Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании
Европа 20:18
В Китае растет объем использования иностранных инвестиций
Китай 20:08
Лавров назвал результативность Каспийского саммита "абсолютно рекордной"
Россия 20:01
Центральный банк Китая: половина населения покупает финансовые продукты
Китай 19:53
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 35 человек (Обновлено)
Европа 19:50