Турция обжалует в ВТО увеличение американских пошлин на сталь

БАКУ /Trend/ - Турция намерена обжаловать во Всемирной торговой организации (ВТО) решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщают турецкие СМИ.

"Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Американская сторона уже получила приглашение", - отметила министр.

По ее словам, Турция, таким образом, инициировала судебное разбирательство в рамках ВТО.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

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