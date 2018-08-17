Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США

Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и его французский коллега Бруно Ле Мэр в ходе телефонных переговоров обсудили противодействие санкциям Вашингтона и договорились о встрече в Париже 27 августа, как передаёт РИА Новости сообщили в турецком минфине в пятницу.

"Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США. Они приняли решение встретиться в Париже 27 августа", — говорится в заявлении министерства.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.