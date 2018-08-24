Россия и Турция хотят наращивать сотрудничество в сфере ВТС

Москва и Анкара намерены наращивать кооперацию в сфере военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

"У нас плотные контакты по линии оборонных ведомств, о чем свидетельствует и сегодняшний визит министра национальной обороны Турции, который проходит параллельно с нашими переговорами", - заявил российский министр.

Он отметил востребованность наращивания "практической кооперации" в сфере военно-технического сотрудничества, а также других областях - в автомобилестроении, сельском хозяйстве, банковской сфере.

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