Россия и Турция хотят наращивать сотрудничество в сфере ВТС

24 августа 2018 13:47 (UTC+04:00)

Москва и Анкара намерены наращивать кооперацию в сфере военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

"У нас плотные контакты по линии оборонных ведомств, о чем свидетельствует и сегодняшний визит министра национальной обороны Турции, который проходит параллельно с нашими переговорами", - заявил российский министр.

Он отметил востребованность наращивания "практической кооперации" в сфере военно-технического сотрудничества, а также других областях - в автомобилестроении, сельском хозяйстве, банковской сфере.

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