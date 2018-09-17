Эрдоган анонсировал очень важное заявление по итогам встречи с Путиным

17 сентября 2018 16:46 (UTC+04:00)

Заявление по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень важным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Я думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу. Заявления, с которыми мы выступим здесь после этой встречи, даёт надежды для региона", — сказал Эрдоган на встрече с Путиным.

Встреча двух лидеров проходит в Сочи, главной темой беседы, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе. Путин и Эрдоган, переговоры которых проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей, беседуют спустя 10 дней после саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране. Как пояснил журналистам перед вылетом в Сочи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с ситуацией в Идлибе, обстановка вокруг которого остается острой, а в подходах к ней у сторон имеются различия. На саммите в Тегеране стороны приняли Тегеранскую декларацию, однако поспорили о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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