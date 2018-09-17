Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными и конструктивными

17 сентября 2018 22:15 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что провел со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом содержательные и конструктивные переговоры, передаёт РИА Новости.

"Только что мы с господином президентом провели содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году, как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию", — заявил Путин после встречи с Эрдоганом.

По его словам, при обсуждении текущих вопросов российско-турецкого сотрудничества оба лидера констатировали значительный рост двустороннего товарооборота. "Его объем за семь месяцев этого года увеличился на 34%, превысив 15 миллиардов долларов. А за весь прошлый год – на 40% — до 22 миллиардов. Во многом это стало результатом реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Анкаре в апреле седьмого заседания совета сотрудничества высшего уровня, последовательной работы межправительственной комиссии и профильных министерств и ведомств", — отметил Путин.

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