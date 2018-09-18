Эрдоган выразил надежду на упрощение визового режима между РФ и Турцией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на либерализацию визового режима между Россией и Турцией, передаёт РИА Новости.

"С другой стороны, думаю, также либерализация визового режима относительно путешествий облегчится… Также хочу отметить, что эта работа продолжается на уровне министерств. Мы ожидаем, что результаты также будут положительными", — заявил турецкий президент по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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