Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анталье

28 сентября 2018 08:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,0 балла. Об этом в пятницу сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 03:26 по местному времени. Глубина очага землетрясения составила 78 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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