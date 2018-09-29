В Стамбуле в ходе кулинарного шоу пострадали два человека

Двое чешских туристов получили ожоги во время кулинарного шоу в одном из ресторанов Стамбула в пятницу вечером, пострадавших госпитализировали, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Чехии.

"Во время показательной программы в ресторане произошел взрыв горючего вещества, в результате чего загорелась одежда на двух присутствовавших в зале чешских гражданах, мужчине и женщине. В результате им удалось самостоятельно погасить огонь друг на друге. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где пробудут, по словам врачей, по крайней мере до понедельника, к тому времени будет произведен детальный анализ их состояния", — говорится в сообщении.

По данным дипведомства, у пострадавшей женщины зафиксированы ожоги на 35% тела, у мужчины – на 15%. Речь в данном случае идет об ожогах второй степени, причем у женщины — с глубоким проникновением в структуру кожи.

Как сообщают чешские СМИ, пострадавшей является известный в республике видеоблогер Кристина Тршеснякова, главные темы творчества которой — мода, стиль жизни и путешествия. Вместе с ней в ресторане находился ее друг.

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