США открыто поддерживают террористов в Сирии – спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - США открыто поддерживают террористов в Сирии, сказал спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, сообщают среду турецкие СМИ.

Спикер парламента отметил, что в Вашингтоне утверждают, что являются союзником Турции, но на деле поступают совсем иначе.

«США утверждают, что они оказывают поддержку боевикам PYD-YPG в целях борьбы с террористами «Исламского Государство» (ИГ), однако, сотрудничество с одной террористической организацией в целях борьбы с другой неприемлемо», - сказал Йылдырым.

Йылдырым отметил, что военные конфликты в регионе негативно влияют на Турцию, и подчеркнул, что войны в соседних Сирии и Ираке привели к тому, что свыше 3,5 миллиона беженцев оказались на территории Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США не сдержали своих обещаний относительно вывода террористов PYD-YPG из сирийского Манбиджа. «Согласно договоренностям, достигнутым Турцией и США, отряды боевиков PYD-YPG должны были покинуть сирийский город Манбидж в течение 90 дней, однако этого не произошло», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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