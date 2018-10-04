ООН все еще не в состоянии обеспечить справедливость - Эрдоган

4 октября 2018 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН все еще не в состоянии обеспечить справедливость. Об этом, как передает турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на закрытии форума TRT World Forum в Стамбуле.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Всемирная организация нуждается в серьезных реформах.

"СБ ООН, где представлены семь континентов – вот чего мы должны добиваться. Формирование СБ ООН из пяти постоянных членов было обусловлено итогами Второй мировой войны. Сегодня мы живем в других условиях, настало время преобразований", - сказал Эрдоган.

Комментируя тему членства Турции в ЕС Эрдоган допустил возможность проведения в стране референдума по вопросу вступления Турции в Евросоюз.

"Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за", то мы незамедлительно предпримем шаги", - сказал Эрдоган.

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