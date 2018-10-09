МИД Турции проведет расследование в здании посольства Саудовской Аравии

9 октября 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В здании посольство Саудовской Аравии в Турции будет проведено расследование, по поводу таинственного исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в сообщении МИД Турции распространённом во вторник.

В сообщении отмечается, что власти Саудовской Аравии не против сотрудничества с властями Турции для проведения расследования по поводу исчезновения Хашкаджи.

Отметим, что накануне посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что разведка Турции расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

Между тем, как сообщается, Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по информации его невесты, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они вошли в здание генконсульства, Хашкаджи находился внутри, пишут турецкие СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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