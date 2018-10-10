Турция осуждает теракт в Афганистане – МИД

10 октября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт, совершенный на митинге в Афганистане, говорится в сообщении МИД Турции, распространённом в среду.

Турция соболезнует родным и близким погибших и раненых и всего афганскому народу в целом, говорится в сообщении.

Отметим, что накануне террорист-смертник совершил самоподрыв на предвыборном митинге на юге Афганистана, в результате чего погибли восемь человек, включая кандидата в депутаты Салеха Мохаммада Ачекзая.

Кроме того, ранения получили, по меньшей мере, 11 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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