Эрдоган выразил надежду на продолжение сотрудничества с США

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что США и Турция продолжат свое сотрудничество. Об этом в субботу в Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ Дональду Трампу после того, как суд Измира освободил американского пастора Эндрю Брансона.

"Уважаемый президент Трамп, как я и подчеркивал, турецкий суд принял свое решение независимым образом. Надеюсь, что США и Турция продолжат свое сотрудничество", - написал Эрдоган.

Президент Турции также выразил надежду, что страны будут совместно бороться против террористических организаций.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил ранее перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

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