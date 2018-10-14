В Турции нашли подводные наскальные рисунки

14 октября 2018 18:46 (UTC+04:00)

Изображения доисторического периода стали видны после осушения запруды гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам Мехмета Алкана, директора археологического музея провинции Адыяман, рисунки содержат изображения людей, животных и сцены охоты.

Эксперты отмечают, что рисунки на стене длиной восемь метров и шириной 70 сантиметров хорошо сохранилась, несмотря на то, что были вырезаны с помощью примитивных инструментов и технологий в эпоху раннего палеолита. Их возраст может составлять 2,5 миллионов лет.

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