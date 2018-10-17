Полиция Турции отложила осмотр резиденции саудовского генконсула

17 октября 2018 05:14 (UTC+04:00)

Полиция Турции не будет осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передаёт ТАСС oб этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

По его данным, перенос следственных мероприятий в резиденции саудовского консула связан с тем, что представители Саудовской Аравии не смогли принять в нем участие во вторник, 16 октября.

Ранее телеканал NTV сообщил, что турецкие следователи начали осмотр резиденции саудовского генконсула в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби. В свою очередь телеканал Habertürk проинформировал, что сам генконсул вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) на родину на фоне скандала с пропажей журналиста. По его данным, дипломат с момента исчезновения Хашкаджи якобы не появлялся на публике и не выезжал за пределы резиденции.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. В то же время, по данным американской телеканала CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании пропажи Хашкаджи
США 04:43
Турецкие власти прокомментировали отъезд саудовского консула
Турция 16 октября 23:45
Генконсул Саудовской Аравии покинул Турцию на фоне дела Хашкаджи
Турция 16 октября 22:52
МИД России приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии в рамках дела Хашкаджи
Россия 16 октября 19:00
Ведется расследование дела об исчезновении саудовского журналиста в Турции – глава МИД
Турция 16 октября 16:07
Нефть продолжает дорожать на фоне геополитических рисков
Энергетика 16 октября 10:54
Лента новостей
Казахстан увеличил экспорт почти на 30%
Бизнес 05:36
Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании пропажи Хашкаджи
США 04:43
В одной из областей Казхастана намерены собрать около 25 тыс. машин в 2019 году
Экономика 04:42
Трамп выбрал нового юрисконсульта Белого дома
США 04:21
Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы
Путешествия 03:48
Лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс
Другие страны 03:28
Обнародована программа визита Владимира Путина в Узбекистан
Узбекистан 02:42
Азербайджан в «Отчете о глобальной конкурентоспособности» нового поколения
Бизнес 02:11
В Казахстане за 9 месяцев увеличилось производство золота
Экономика 01:59