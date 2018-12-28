На турецко-греческой границе конфисковано свыше тонны наркотиков

28 декабря 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации на турецко-греческой границе в провинции Эдирне конфискованы 1,5 тонны наркотиков. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

О деталях операции не сообщается.

Отметим, что ранее в турецкой провинции Эрзинджан были конфискованы 1, 271 тонны наркотических веществ.

Напомним, что ранее МВД Турции сообщило, что в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина. Также были конфискованы 16, 802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции конфисковано свыше тонны наркотиков
Турция 6 декабря 11:42
Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев
Турция 23 октября 09:19
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 28 июня 09:17
В Турции за пропаганду терроризма задержана гражданка Германии
Турция 27 июня 09:17
Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев
Турция 29 марта 09:54
На юго-востоке Турции возникла угроза наводнения
Турция 28 марта 19:03
Лента новостей
SOCAR приступила к производству наночастиц
Энергетика 14:29
Российские звезды покажут бакинцам как найти счастье, обернувшееся трагедией
Культура 14:25
Оглашены объемы добычи с блока АЧГ
Энергетика 14:23
Мир осудил строительство новых домов в израильских поселениях
Израиль 14:21
В Азербайджане открылся Учебно-образовательный центр специалистов летательных аппаратов (ФОТО)
Политика 14:19
Казахстанская добыча железной руды выросла на 8%
Казахстан 14:18
Тукезбан Исмайлова – за три месяца до смерти (ФОТО)
Культура 14:14
В Узбекистан поступили денежные переводы на $3,8 млрд
Узбекистан 14:08
В субботу в Баку временами ожидаются осадки
Общество 13:52