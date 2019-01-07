Среди спасенных с затонувшего в Турции судна пока нет граждан Азербайджана – береговая охрана

БАКУ /Trend/ - На настоящее время среди спасенных членов экипажа судна, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, граждан Азербайджана нет. Об этом сообщили Trend в понедельник в Самсунском отделении береговой охраны Турции.

«Поисковые работы продолжаются», - сказали в отделении береговой охраны.

Согласно информации, один из граждан Азербайджана, находившихся на борту, был капитаном судна.

Как сообщали ранее турецкие СМИ, двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море, являются гражданами Азербайджана.

Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.

Согласно информации, до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.

О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщалось.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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