Среди спасенных с затонувшего в Турции судна пока нет граждан Азербайджана – береговая охрана

БАКУ /Trend/ - На настоящее время среди спасенных членов экипажа судна, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, граждан Азербайджана нет. Об этом сообщили Trend в понедельник в Самсунском отделении береговой охраны Турции.
«Поисковые работы продолжаются», - сказали в отделении береговой охраны.
Согласно информации, один из граждан Азербайджана, находившихся на борту, был капитаном судна.
Как сообщали ранее турецкие СМИ, двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море, являются гражданами Азербайджана.
Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.
Согласно информации, до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.
О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщалось.
Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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