США испытывают трудности с выводом своих войск из Сирии - глава МИД Турции

9 января 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У США налажены такие близкие связи с сирийском крылом Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG, что в настоящее время Вашингтон испытывает трудности с выводом своих войск из северных районов Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу мировому сообществу известно, что Турция намерена приступить к новой антитеррористической операции на севере Сирии.

Чавушоглу отметил, что в вопросах собственной национальной безопасности Турция не намерена идти на уступки кому-либо.

Отметим, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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