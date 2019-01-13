В Турции автомобиль сбил четырех человек, пытавшихся помочь раненному водителю опрокинувшегося грузовика

13 января 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья в результате потери управления опрокинулась грузовая машина, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, проезжающий по тому же направлению легковой автомобиль сбил четырех очевидцев происшествия, которые пытались помочь раненому водителю грузовика.

В результате ДТП двое из них погибли, а двое получили ранения. Водитель грузовика и два раненых очевидца были доставлены в ближайшие больницы города. Состояние всех трех раненых оценивается как тяжелое.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Европа 01:21
Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
США 12 января 21:45
В Стамбуле автомобиль-вышка столкнулся с локомотивом – СМИ
Турция 12 января 11:16
Tekfen завершил строительство компрессорных станций в рамках TANAP на 94%
Энергетика 11 января 11:22
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
Турция 10 января 23:43
Азербайджан и Турция будут производить регистраторы для сфер промышленности
Политика 10 января 15:40
Лента новостей
Три горнолыжника из Германии погибли в результате схода лавины в Австрии
Европа 12:57
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 12:32
В Боливии задержали итальянского террориста
В мире 12:09
Пожар произошел на территории НПЗ в Уфе
Россия 11:45
МИД Ирана вызвал поверенного в делах Польши
Политика 11:17
В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина
США 10:33
Число жертв обрушения шахты на северо-западе Китая возросло до 21 (Обновлено)
Китай 09:56
В Перу произошел взрыв в клубе
Другие страны 09:47
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:39