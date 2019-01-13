В Турции автомобиль сбил четырех человек, пытавшихся помочь раненному водителю опрокинувшегося грузовика

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья в результате потери управления опрокинулась грузовая машина, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, проезжающий по тому же направлению легковой автомобиль сбил четырех очевидцев происшествия, которые пытались помочь раненому водителю грузовика.

В результате ДТП двое из них погибли, а двое получили ранения. Водитель грузовика и два раненых очевидца были доставлены в ближайшие больницы города. Состояние всех трех раненых оценивается как тяжелое.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

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