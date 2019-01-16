Президент Хорватии совершит визит в Турцию

16 января 2019 01:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в среду совершит визит в Турции. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно сообщению, в ходе предстоящих переговоров стороны рассмотрят различные аспекты двусторонних отношений, а также обсудят шаги по расширению сотрудничества между двумя странами в ряде областей.

Также ожидается, что стороны обменяются мнениями по региональным и международным процессам.

Отмечается, что визит состоится по приглашению президента Турции.

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