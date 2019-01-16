РПК в 2018 году убила около 30 мирных жителей – МВД Турции

БАКУ /Trend/ - В 2018 году от террористических акций и вооруженных нападений со стороны террористической организации РПК в Турции погибли 28 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.
В сообщении МВД отмечается, что среди погибших также имеется 11 месячный ребенок.
«Почти все погибшие мирные граждане жители восточных провинций Турции», - говорится в сообщении МВД
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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