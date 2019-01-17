ДТП в Турции - свыше 30 пострадавших

17 января 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли двое и получили ранения 35 человек, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, причиной ДТП стала потеря управления автобусом.

Сообщается также, что все пострадавшие являются гражданами Турции.
«Раненные доставлены с городскую больницу, и не исключено, что число погибших может увеличиться», - пишут СМИ.

СМИ сообщают, что среди пострадавших имеются и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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