ДТП в Турции - свыше 30 пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли двое и получили ранения 35 человек, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, причиной ДТП стала потеря управления автобусом.
Сообщается также, что все пострадавшие являются гражданами Турции.
«Раненные доставлены с городскую больницу, и не исключено, что число погибших может увеличиться», - пишут СМИ.
СМИ сообщают, что среди пострадавших имеются и дети.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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