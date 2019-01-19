Свыше 50 тыс. сирийцев смогут проголосовать на муниципальных выборах в Турции – МВД

БАКУ /Trend/ - На муниципальных выборах, которые пройдут 31 марта этого года в Турции, смогут проголосовать 53,9 тысячи сирийцев, получивших турецкое гражданство, сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в день проведения муниципальных выборов безопасность в стране будут обеспечивать 547 тысяч полицейских.

Отметим, что ранее Сойлу сказал, что на территории Турции находятся 3 611 834 сирийских беженца.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.