БАКУ /Trend/ - Все попытки Армении нормализовать отношения с Турцией обречены на провал, сказал Trend в понедельник источник в правительстве Турции.
По его словам, причиной этого является оккупация азербайджанских территорий.
«Нормализация отношений с Арменией не является приоритетом для Турции», - сказал источник.
Он отметил, что если Армения действительно хочет нормализовать отношения с Турцией, то Ереван должен доказать это, в первую очередь освободив оккупированные азербайджанские территории.
“Освобождение оккупированных территорий Азербайджана на самом деле выгодно самой Армении. Оккупационная политика Еревана привела к тому, что Армения изолировала себя от важных региональных проектов», - сказал источник.
Он добавил, что Армения, вместо продолжения оккупации территорий, которые рано или поздно вернутся к своему истинному хозяину - Азербайджану, должна думать о будущем своих граждан, обеспечив им нормальные экономический условия.
«Армения также должна незамедлительно отказаться от претензий к Турции по поводу событий 1915 года», - сказал источник.
Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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