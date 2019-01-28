Все попытки Армении нормализовать отношения с Турцией обречены на провал

28 января 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все попытки Армении нормализовать отношения с Турцией обречены на провал, сказал Trend в понедельник источник в правительстве Турции.

По его словам, причиной этого является оккупация азербайджанских территорий.

«Нормализация отношений с Арменией не является приоритетом для Турции», - сказал источник.

Он отметил, что если Армения действительно хочет нормализовать отношения с Турцией, то Ереван должен доказать это, в первую очередь освободив оккупированные азербайджанские территории.

“Освобождение оккупированных территорий Азербайджана на самом деле выгодно самой Армении. Оккупационная политика Еревана привела к тому, что Армения изолировала себя от важных региональных проектов», - сказал источник.

Он добавил, что Армения, вместо продолжения оккупации территорий, которые рано или поздно вернутся к своему истинному хозяину - Азербайджану, должна думать о будущем своих граждан, обеспечив им нормальные экономический условия.

«Армения также должна незамедлительно отказаться от претензий к Турции по поводу событий 1915 года», - сказал источник.

Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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