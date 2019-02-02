Генштаб Турции заявил о ликвидации семи террористов

2 февраля 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На протяжении этой недели ВС Турции уничтожили семь террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет Trend в субботу со ссылкой на Генштаб Турции .

В сообщении отмечается, что в рамках проводимых операций на этой неделе также уничтожены 38 опорных пунктов РПК.

«Были изъяты 5,3 тысячи единиц огнестрельного оружия. Операции против РПК будут продолжены», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Действия США сильно беспокоят Турцию – администрация президента
Турция 1 февраля 11:57
Генштаб Турции заявил о проведении новой операции на севере Ирака
Турция 31 января 12:52
За последние семь месяцев из ВС Турции уволено более тысячи военнослужащих
Турция 30 января 14:53
ВС Турции полностью готовы к началу новой операции на севере Сирии – минобороны
Турция 29 января 12:02
Члены РПК напали на турецкую базу на севере Ирака - министерство
Турция 26 января 18:49
Армянских террористов использовали против Турции – Эрдоган
Турция 25 января 16:13
Лента новостей
Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в деятельности молодежи - глава Общественного объединения
Политика 10:48
Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах
США 10:43
Туркменистан обнародовал план по сбору хлопка
Бизнес 10:42
ВМФ России получил системы, ослепляющие противника
Россия 10:40
Лондон приветствует объявление о формировании правительства Ливана
Европа 10:36
Площадь лесных пожаров в Тасмании возросла до 190 тыс. га
Другие страны 10:29
За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару
Казахстан 10:22
Лишь бы народ был жив, лишь бы жил в веках независимый Азербайджан - ветеран карабахской войны
Нагорно-карабахский конфликт 10:18
В Польше опровергли сообщения о готовности разместить ядерные ракеты США
Европа 10:15