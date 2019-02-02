Генштаб Турции заявил о ликвидации семи террористов

БАКУ /Trend/ - На протяжении этой недели ВС Турции уничтожили семь террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет Trend в субботу со ссылкой на Генштаб Турции .

В сообщении отмечается, что в рамках проводимых операций на этой неделе также уничтожены 38 опорных пунктов РПК.

«Были изъяты 5,3 тысячи единиц огнестрельного оружия. Операции против РПК будут продолжены», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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