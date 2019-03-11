ЗРК С-400 единственная система способная защитить Турцию - Правящая партия

11 марта 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-400 является единственной системой, способной обеспечить оборону Турции, сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Пресс-секретарь ПСР отметил, что в свое время, когда Анкара обратилась к НАТО для приобретения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако ей было отказано в этом.

«Ни одна страна в мире не в праве указывать Турции, что ей делать» - сказал Челик.

Отметим, что ранее вице-президент Турции Фуат Октай также сказал, что, приобретая российские ЗРК С-400, Анкара выступает исключительно из своих национальных интересов.

По словам Октая, Турция не откажется от закупки российских ЗРК С-400, подчеркнув, что никто не в праве препятствовать этому выбору Анкары.

Отметим, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРК С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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