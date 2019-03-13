В Анкаре задержаны террористы ИГ

БАКУ /Trend/ - В Анкаре задержаны 14 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержанные являются иностранцами, их гражданство не разглашается.

Согласно информации, все задержанные были активными членами бандформирований в Сирии и Ираке, а также пропагандировали среди населения Турции идеи ИГ о создании "мирового халифата".

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции была проведена крупная операция против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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