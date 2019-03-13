В Измире обрушилось депо метро, под завалами есть люди (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны обрушилось строящееся депо метрополитена, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих.
Также сообщается, что на место происшествия прибыли отряды спасателей и бригады скорой помощи.
В настоящее время ведутся работы по спасению людей, которые остались под завалами.
О причине обрушения не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu
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